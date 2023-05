Beim Kreuzen einer Vorfahrtsstraße fuhr ein Autofahrer einen 17-jährigen Motorradfahrer an. Dieser verletzte sich bei dem Unfall schwer.

Bei einem Unfall bei Freiburg ist ein 17-jähriger Motorradfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 17-Jährige war am Donnerstagnachmittag mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Malterdingen (Landkreis Emmendingen) unterwegs, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Ein 59 Jahre alter Autofahrer wollte diese Vorfahrtsstraße überqueren und erfasste dabei den 17-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.