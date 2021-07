17-Jähriger stirbt bei Unfall in umgekipptem Mikrocar

Ein 17-Jähriger ist am Samstagmorgen im Neckar-Odenwald-Kreis gestorben, weil er mit einem Leichtfahrzeug in einer Kurve umkippte.

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist am frühen Samstagmorgen bei einem Autounfall im Neckar-Odenwald-Kreis ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr er in einem sogenannten Mikrocar, einem Leichtfahrzeug, mit, das in Walldürn-Altheim in einer Linkskurve umkippte. Mit an Bord des für nur zwei Personen ausgelegten Fahrzeugs waren drei weitere Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren.

Der 17-Jährige zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen an Kopf und Hals zu, dass er trotz kurzer Reanimation durch die Rettungskräfte noch an der Unfallstelle starb. Die übrigen Insassen wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.