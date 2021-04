17-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand in Villingen-Schwenningen

Bei einem Brand in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein Jugendlicher ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag in einer Doppelhaushälfte ausgebrochen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Feuerwehr barg den 17-Jährigen aus seinem Zimmer. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Die übrigen Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Warum das Feuer ausbrach war zunächst unklar.