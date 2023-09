Eine 17-jährige Motorradfahrerin ist am Mittwoch mit einem Auto in Jettingen-Scheppach zusammengestoßen. Die 17-Jährige starb dabei.

Eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin ist nach einem Zusammenstoß ihrer Maschine mit einem Auto in Schwaben gestorben. Ihre gleichaltrige Beifahrerin sei bei dem Unfall in Jettingen-Scheppach (Landkreis Günzburg) schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Motorradfahrerin hatte demnach am Mittwoch nach links abbiegen wollen und habe einen entgegenkommenden Wagen eines 62-Jährigen übersehen.

Die Polizei ermittelt

Bei dem Zusammenstoß sei die Motorradfahrerin so schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort starb. Ihre Beifahrerin wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht – ebenso wie der Autofahrer, der einen Schock erlitt. Die Polizei ermittelt zum Hergang des Unfalls. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten dazu an.