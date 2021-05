Eine Kardashian auf dem Balkon des Karlsruher Rathauses? So ähnlich muss es sich für die Karlsruher und Karlsruherinnen des Jahrs 1961 angefühlt haben, als sie hinaufschauten und oben am Geländer eine der berühmtesten Frauen ihrer Zeit erblickten.

Sophia Loren war in den 60er Jahren mindestens so bekannt wie die Damen des Kardashian-Clans heute. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, denn so viele Weltstars gab es knapp 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch wieder nicht.

Näher ran an eine echte Leinwandlegende würde man als Kind der badischen Beamtenstadt wohl nie mehr kommen. Das war den meisten Karlsruhern der Jahre 1955 bis 1964 klar und deshalb strömten sie in Heerscharen zu jenen Plätzen, an denen sich die prominenten Gäste des Filmpreises Bambi für kurze Zeit der Öffentlichkeit zeigten.