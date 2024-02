21-Jähriger streamt Verbrennung von Gegenständen in Öhringen

Ein 21-Jähriger hat sich in einem Livestream auf Youtube bei der Verbrennung von mehreren Gegenständen in einer Lagerhalle gefilmt und Polizisten beleidigt.

Ein 21 Jahre alter Mann hat sich in einem Livestream auf Youtube bei der Verbrennung von mehreren Gegenständen in einer leer stehenden Lagerhalle in Öhringen (Hohenlohekreis) gefilmt und Polizisten beleidigt. Bevor die Beamten am Montag beim Verbrennungsort eintrafen, habe der Mann selbstständig das Feuer gelöscht und zuvor als angeblicher Fernsehreporter Interviews mit Passanten durchgeführt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Verletzt worden sei niemand bei der Aktion. Der entstandene Schaden wird den Angaben der Polizei zufolge auf eine untere dreistellige Höhe geschätzt.

Junger Mann weigerte sich zunächst, den Livestream zu beenden

Als die Polizisten eintrafen, habe sich der 21-Jährige zunächst geweigert, den Livestream zu beenden. Er habe versucht, die Beamten anzugreifen und musste zu Boden gebracht werden. Dabei habe er sie beleidigt.

In den vergangenen Tagen hatte die Polizei in Baden-Württemberg bereits einen Livestream aufgelöst, bei dem ein Youtuber vor mehreren Tausend Zuschauern Drogen aus einer Pfeife konsumiert hatte.