22-jähriger Motorradfahrer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Auf der Bundesstraße 28 erlitt ein 22-jähriger Motorradfahrer in Folge eines Auffahrunfalls schwere Verletzungen. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 22-jähriger Motorradfahrer hat sich am Montagmorgen in einem Verkehrsunfall bei Horb schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei war der junge Mann gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße 28 von Schopfloch in Richtung Horb unterwegs, als ein vorausfahrender 60-Jähriger mit seinem Auto verkehrsbedingt bremsen musste. Offenbar erkannte der Motorradfahrer das zu spät und fuhr infolgedessen auf das Auto auf. Der 22-Jährige zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.