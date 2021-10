23-Jähriger in Bad Friedrichshall stirbt durch Stromschlag auf Güterwagen

Durch einen Stromschlag von einer Oberleitung am Hauptbahnhof in Bad Friedrichshall (Landkreis Heilbronn) ist ein 23-Jähriger gestorben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kletterten am frühen Samstagmorgen zwei Männer auf einen abgestellten Güterwagen. Dabei sollen sie den Oberleitungen sehr nah gekommen sein und beide einen Stromschlag erlitten habe. Der 23-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

Sein 22 Jahre alter Begleiter kam mit Verletzungen ins Krankenhaus und befand sich zunächst außer Lebensgefahr. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Bahn-Oberleitungen haben eine Spannung von 15.000 Volt. Das entspricht etwa dem 65-fachen einer Haushaltssteckdose.