Esslingen

25-Jähriger bei Streit in Geflüchtetenunterkunft getötet

Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist am Sonntag ein 25 Jahre alter Mann getötet worden. Nach Auskunft der Polizei wurde der dringend Tatverdächtige nicht in der Ankunft angetroffen.