27-Jähriger soll 25-Jährige getötet haben: Haftbefehl

Die Polizei ermittelt im Landkreis Calw gegen einen 27-Jährigen. Es besteht der dringende Verdacht, dass der Mann eine 25-jährige Frau am vergangenen Sonntag in einer Wohnung in Nagold umgebracht hat.

Ein 27-Jähriger soll in einer Wohnung in Nagold im Laufe des vergangenen Sonntags eine 25-jährige Frau getötet haben. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Pforzheim am Dienstag mitteilten.

Die Polizei hatte am Montagabend einen Hinweis bekommen, wonach sich in einem Anwesen in Nagold eine Frau befinde, die von einer Person aus ihrem privaten Umfeld getötet worden sein solle, berichteten die Ermittler. Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte anschließend die Tote.

Wegen Situation, die die Polizei vorfand, besteht nun ein dringender Tatverdacht gegen den 27-Jährigen, hieß es weiter. Die Polizei nahm den Mann aus dem Umfeld des Opfers noch am Montagabend fest und führte ihn am Dienstag dem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ einen Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen dauern an.