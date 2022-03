27-Jähriger verursacht Schnellbremsung eines Güterzuges in Mannheim

Fehlende Fahrkarte, randalieren auf Bordtoilette und dann noch die Schnellbremsung eines Güterzuges. Ein 27-Jähriger hat der Deutschen Bahn am Dienstagabend ziemlich zu schaffen gemacht.

Ein 27-jähriger hat am Dienstagabend, 1. März, im Zug randaliert vorauf hin er sich auf den Gleisen des Mannheimer Haupbahnhof’s aufgehalten hat und somit einen Lokführer zu einer Schnellbremsung brachte.

Wie die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe übermittelte, wurde gegen 19.00 Uhr die Polizei am Hauptbahnhof Mannheim durch die Deutsche Bahn über eine randalierende Person im ICE 375 informiert. Wie sich feststellte, war der 27-jährige ohne Zugticket unterwegs und begab sich zur Bordtoilette um der Fahrscheinkontrolle zu entgehen. In der Toilettenkabine randalierte der Mann und beschädigte dabei die Einrichtung.

Die Beamten brachten den Mann zur Dienststelle. Diese konnte der 27-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

Kurze Zeit darauf wurde die Bundespolizei durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn über einen im Gleisbereich befindlichen Mann informiert. Die Streife stellte schnell fest, dass es sich wieder um den 27-jährigen Mann handelte. Der Lokführer eines Güterzuges erkannte den Mann im Gleis und leitete eine Schnellbremsung ein. Somit konnte ein Zusammenstoß zwischen dem Zug und der Person verhindert werden und er verließ auf die Aufforderung der Beamten hin, freiwillig den Gleisbereich.

Im Rahmen der erneuten polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Tatverdächtige die Bundespolizisten mehrfach. Der Mann wurde zu seiner Sicherheit in Schutzgewahrsam genommen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung, Sachbeschädigung, gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Beleidigung. Was den Mann zu den Handlungen bewogen hat, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.