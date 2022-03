29-Jähriger verletzt Sicherheitsdienst im Mannheimer Bahnhof

Bei einer Überprüfung durch einen Sicherheitsmitarbeiter der Bahn leistete am Donnerstagabend ein alkoholisierter 29-Jähriger Widerstand. Er verletzte den Mitarbeiter und wurde festgenommen.

Wegen mehrerer Vergehen ist ein 29-jähriger am Donnerstagabend am Mannheimer Hauptbahnhof von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen worden. Er verletzte einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn derart, dass dieser seinen Dienst abbrechen musste, wie die Polizei mitteilte.

Reisende haben Mitarbeiter der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn am Abend darüber informiert, dass sich der Mann offensichtlich alkoholisiert und aggressiv im Hauptbahnhof aufhält. Die Streife der DB Sicherheit sprach den 29-Jährigen daraufhin auf sein Verhalten an und wies ihn auf den Verstoß gegen die geltende Maskentragepflicht hin.

Junger Mann leistet Widerstand

Der 29-jährige Tatverdächtige zeigte sich durch Herumschreien und Gestikulieren weiterhin aggressiv und sollte daher des Bahnhofes verwiesen werden. Im Zuge der weiteren Maßnahmen biss der Tatverdächtige einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn mehrfach in den Arm, woraufhin dieser seinen Dienst abbrechen musste.

Der eintreffenden Streife der Bundespolizei gelang es, den Mann zu fesseln und zur Dienststelle zu bringen. Dort ergab die Alkoholkontrolle einen Wert von 1,7 Promille. Der 29-Jährige blieb für die nächsten Stunden im Gewahrsam der Bundespolizei. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz zu.