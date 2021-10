31-Jähriger in Nagold unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Ein selbst verschuldeter Unfall wurde einem Mann in Nagold zum Verhängnis. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich schnell der Verdacht auf Drogenkonsum. Zudem war der Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Ein 31-Jähriger ist am Dienstagmorgen unter Drogeneinfluss in Nagold (Calw) mit einem anderen Autofahrer kollidiert. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 7 Uhr auf der Altheimer Straße in Richtung Altheim unterwegs und fuhr dabei auf das Fahrzeug eines 35-Jährigen auf, der verkehrsbedingt Halt machen musste. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher keinen Führerschein besitzt. Zusätzlich reagierte ein Drogenvortest positiv auf Opiate, sodass der 31-Jährige zusätzlich eine Blutprobe abgeben musste. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 4.500 Euro.