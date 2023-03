Biberach

31 Menschen nach Zusammenstoß von Bus und Laster verletzt

U-Bahnen, Busse, Straßenbahnen, sogar eine Bergbahn und die Schiffe am Bodensee – fast alles steht seit dem Morgen in Baden-Württembergs größten Städten still. Die Gewerkschaft will damit den Druck für mehr Geld für die Staatsdiener erhöhen. Es ist nicht der einzige Streik.