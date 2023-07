35-Jähriger schießt ohne Waffenschein in Hohberg

Ein Mann hat am Mittwoch mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Die Polizei konnte später die Alkoholisierung des Mannes feststellen.

Der 35-Jährige hat am Mittwochabend in der Reisengasse mit einer Schreckschusswaffe vor zwei Mädchen in die Luft geschossen.

Nach Angaben der Polizei konnten Beamte den Mann gegen 20.10 Uhr im Bereich der Dorfstraße antreffen und vorläufig festnehmen.

Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten die Waffe sowie zwei Patronen in seiner Hosentasche. Im Lauf und im Magazin befanden sich keine Patronen. Einen Waffenschein konnte der 35-Jährige nicht vorzeigen.

Nach Schuss mit Waffe: Beamte stellen Alkoholisierung fest

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige in eine Fachklinik gebracht.

Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern noch an.