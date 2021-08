37-Jähriger filmt Intimbereich von einer junge Frau in einem Kaufhaus in Nagold

Mit seinem Mobiltelefon hat ein 37-Jähriger am Donnerstag den Intimbereich einer 18-Jährigen gefilmt. Diese nahm ihm daraufhin das Telefon ab. Ihn erwartet eine Anzeige.

Ein 37-Jähriger Mann hat am Donnerstagabend den Intimbereich einer 18-Jährigen in einem Nagolder Kaufhaus gefilmt. Die junge Frau bemerkte die Tat schnell und nahm dem Mann das Mobiltelefon ab, so die Polizei.

Gegen 21 Uhr filmte der Mann die 18-Jährige an einer Selbstbedienungstheke in dem Kaufhaus in der Haiterbacher Straße. Dabei hielt er sein Mobiltelefon unter ihr Kleid und filmte den Intimbereich.

Die junge Frau reagierte daraufhin schnell und nahm das Mobiltelefon an sich. Danach verständigte sie über eine Kaufhausmitarbeiterin die Polizei. Von der schnellen Reaktion der Frau überrascht, blieb der Mann bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort. Diese beschlagnahmten sein Mobiltelefon. Ihn erwartet eine Anzeige.