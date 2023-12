39-Jähriger wegen Mordes an Pflegeschülerin angeklagt

Mitte August hat ein 39-Jähriger seine Freundin in deren Wohnung in Stuttgart erstochen. Das Landgericht entscheidet nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens.

Wegen Mordes an einer Pflegeschülerin hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage gegen einen 39-jährigen Mann erhoben. Dem Mann wird nach Angaben der Behörde vom Dienstag vorgeworfen, seine 32 Jahre Freundin Mitte August in deren Wohnung in Stuttgart aus Habgier erstochen zu haben.

Die Leiche wurde erst zwei Tage später gefunden

Der Angeklagte soll die Frau gezwungen haben, sich bei ihrem Arbeitgeber telefonisch für den Tag der Tat krank zu melden. Ihre Leiche wurde erst zwei Tage später nach einem Zeugenhinweis in ihrer Wohnung in einem Wohnheim gefunden. Täter und Opfer sollen eine Beziehung gehabt haben. Die Frau machte gerade eine Ausbildung zur Krankenpflegerin.

Der 39-Jährige, der die deutsche und die polnische Staatsangehörigkeit besitzt, sitzt in Untersuchungshaft. Das Landgericht Stuttgart muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden und Termine ansetzen.