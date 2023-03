Ein Autofahrer erfasste am Donnerstag in Mannheim eine Radfahrerin mit seinem Fahrzeug. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Eine 54-jährige Radlerin ist in Mannheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 39-jährige Autofahrer habe an einer Kreuzung die Vorfahrt der Frau ignoriert, teilte die Polizei am Freitag mit.

Anschließend erfasste er sie am Donnerstag mit seinem Wagen. Die Radlerin kam mit Frakturen am Kopf in ein Krankenhaus. Der 39-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.