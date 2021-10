58-Jähriger rammt bei Dornstetten stehendes Fahrzeug und gerät in Gegenverkehr

Unaufmerksamkeit war wohl der Auslöser für einen folgenschweren Auffahrunfall, in dessen Bilanz am Ende drei Verletzte und ein hoher Sachschaden zu verzeichnen sind. Keines der beteiligten Fahrzeuge war nach der Kollision noch fahrtüchtig.

Bei einem Unfall in der Nähe von Dornstetten (Kreis Freudenstadt) wurden am Donnerstagnachmittag drei Personen verletzt, zudem entstand ein hoher Sachschaden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 58-Jähriger gegen 16.20 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 28 in Richtung Freudenstadt.

Auf Höhe einer Tankstelle bemerkte er, vermutlich aus Unachtsamkeit, das vor ihm zum Halt gekommene Fahrzeug eines 65-Jährigen zu spät. Obwohl er nach links ausweichen wollte, konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern. Zusätzlich geriet er in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Leitplanke geschleudert, wobei sich der 48-Jährige Insasse schwer verletzte.

Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher und die gleichaltrige Beifahrerin des 65-Jährigen wurden leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge wurden schwer beschädigt abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei etwa 47.000 Euro. Die Fahrbahn war nach dem Unfall für eine Stunde voll gesperrt.