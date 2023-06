60-Jähriger stirbt bei Sturz von Pedelec in Donzdorf

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend ist ein Fahrradfahrer in Donzdorf ums Leben gekommen. Die genaue Ursache ist bislang unbekannt.

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Donzdorf (Landkreis Göppingen) ums Leben gekommen. Der 60-Jährige war mit dem Fahrrad auf einer Straße unterwegs, als er „unerwartet und ohne fremde Beteiligung“ von dem Rad stürzte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei fiel er demnach mehrere Meter eine Böschung hinunter.

Bei dem Sturz am Dienstagabend zog sich der Mann zwar nur oberflächliche Verletzungen zu, konnte aber nicht mehr wiederbelebt werden. Er starb noch an der Unfallstelle. Wie weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, starb der Mann mutmaßlich an einem „akut aufgetretenen medizinischen Problem“, wie es in der Mitteilung hieß.