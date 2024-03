61-Jähriger stirbt bei Holzfällarbeiten in Überlingen

Bei Holzfällarbeiten ist ein 61-Jähriger in Überlingen von einem Baumstumpf getroffen und tödlich verletzt worden. Der Mann starb an der Unfallstelle.

Bei Holzfällarbeiten ist ein 61-Jähriger in Überlingen (Bodenseekreis) von einem Baumstumpf getroffen und tödlich verletzt worden. Ein Notarzt habe noch an der Unglücksstelle den Tod festgestellt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Wie es genau zu dem Unglück kam, war bislang noch unklar. Es ereignete sich Donnerstag auf einem abschüssigen Gelände in einem Waldstück in der Überlinger Ortschaft Aufkirch. Die Freiwillige Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Notfallseelsorger betreuten die Angehörigen.