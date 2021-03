86 Prozent der Intensivbetten belegt

7-Tage-Inzidenz steigt in Baden-Württemberg deutlich an

Das Corona-Infektionsgeschehen in Baden-Württemberg nimmt weiter Fahrt auf. Die 7-Tage-Inzidenz stieg erneut und betrug am Donnerstag 66,1, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Am Vortag hatte sie noch bei 62,7 gelegen.