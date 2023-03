70-jähriger Sportschütze hortet illegale Schusswaffen in Sinsheim

Die Kriminalpolizei hat bei einem Mann 27 Schusswaffen in einer Wohnung in Sinsheim gefunden. In Philippsburg bewahrte er 36 legale Waffen auf.

Kriminalbeamte haben bei einem 70-jährigen Sportschützen in Sinsheim 25 Schusswaffen, drei Kriegswaffen, zahlreiche Waffenteile und Patronenmunition sichergestellt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim besitzt der Tatverdächtige keine Erlaubnis für die Waffen.

Das Amtsgericht Heidelberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die zwei Wohnungen des 70-Jährigen. Zuvor hatte es bereits Hinweise auf einen unerlaubten Waffenbesitz des Mannes gegeben.

Am Donnerstag, 16. März, durchsuchten die Beamten die zwei Wohnungen des Tatverdächtigen im Landkreis Karlsruhe und in Sinsheim. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen waren Beamte der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim, des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des Landratsamts Karlsruhe anwesend.

Bereits im Eingangsbereich der Wohnung in Sinsheim fanden die Einsatzkräfte vier ungesicherte Waffen auf einem Kühlschrank. Der Zustand der Wohnung erschwerte die Durchsuchungsmaßnahmen enorm. Die Untersuchung konnte erst am Montag, 20. März, abgeschlossen werden.

Einsatzkräfte fanden insgesamt 63 Waffen – auch in Philippsburg

Insgesamt fanden die Einsatzkräfte 27 illegale Schusswaffen, darunter drei Kriegswaffen. Bei diesen handelt es sich um zwei vollautomatische Maschinenpistolen und ein vollautomatisches Maschinengewehr.

Zudem waren in der Wohnung mehrere halbautomatische Gewehre und Pistolen, mehrere Waffenteile wie Griffstücke, Verschlüsse, illegale Magazine für Langwaffen sowie eine große Menge von Patronenmunition. Sämtliche Waffen, Waffenteile und Munition lagen frei in dem Kellerbereich herum.

In dem Anwesen in Philippsburg fanden die Beamten 36 legale Waffen, die ordnungsgemäß aufbewahrt und bei der Waffenbehörde registriert waren. Sämtliche legal und illegale Waffen wurden sichergestellt und der zuständigen Waffenbehörde übergeben. Diese prüfen vor dem Hintergrund der aktuellen Erkenntnisse voraussichtlich auch die legalen Schusswaffen. Die Ermittler vermuten, dass der 70-Jährige sein Waffen-Arsenal aufgrund von Faszination gehalten habe.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte beim Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr gegen den 70-Jährigen. Der Tatverdächtige wurde am 17. März der Haft- und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese eröffnete ihm den Haftbefehl eröffnete und setzte diesen in Vollzug. Der Beschuldigte sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.