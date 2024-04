70.000 Euro Schaden bei Brand an Tennishalle in Empfingen

Das Dach einer Tennishalle ist am Donnerstagmittag in Brand geraten. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Dach in Brand

Ein Brand am Donnerstagmittag auf dem Dach einer Tennishalle in der Straße „Im Auchtert“ in Empfingen ist offenbar durch Schweißarbeiten ausgelöst worden. Wie die Polizei mitteilte, ist dabei ein Sachschaden von etwa 70.000 Euro entstanden.

Feuerwehr entfernte Teile der Dacheindeckung

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden auf dem Dach der Tennishalle Schweißarbeiten durchgeführt, wodurch es offenbar gegen 13.30 Uhr zu einem Schwelbrand auf dem Dach des Gebäudes kam. Die alarmierte Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung schließlich Teile der Dacheindeckung entfernen, um das sich in der Dachdämmung ausbreitende Feuer zu löschen.

Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.