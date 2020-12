Brunhilde Schweizer aus Waldbronn ist wissbegierig. Ein abgeschlossenes Studium in Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaften hat sie schon, ebenso einen Doktortitel. Sie arbeitete unter anderem als Übersetzerin in Paris und im Konsulat in Baden-Baden.

Und trotzdem: Der Wissensdurst ist so groß, dass die 78-Jährige an Seminaren und Vorlesungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der Pädagogischen Hochschule (PH) teilnimmt.

Weil der Unterricht vor Ort nicht stattfinden kann, lernt sie derzeit online. Für Brunhilde Schweizer ist das derzeit angenehm, denn sie nimmt von der spanischen Insel Ibiza aus an den Kursen teil.

Altes Studium auffrischen und Neues erfahren

Das Kursangebot präsentiert vor jedem Semester die Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung (AWWK), die mit KIT und PH zusammenarbeitet. Im Angebot sind Vorlesungen und Seminare zahlreicher Fachbereiche. „Die Zielgruppe ist ganz klar die ältere Generation“, sagt Elisabeth Loeser von der Geschäftsstelle der AWWK.

Seit der zweiten Coronawelle laufen zwei Drittel des Angebots online, erklärt sie. Die Einführung für die Onlinekurse, an denen auch Brunhilde Schweizer teilnahm, fand an zwei Terminen Ende Oktober vor Ort im KIT statt und vermittelte die Grundlagen des Programms „Zoom“ für Videokonferenzen sowie den Umgang mit Mikrofon und Kamera. Für das Frühjahr sind neue Termine geplant.

„Für mich war sofort klar, dass ich das Online-Angebot wahrnehme“, sagt Brunhilde Schweizer. Für eine Einführung in die Kulturwissenschaften und für Philosophie im interkulturellen Dialog ist sie online eingeschrieben. Einerseits frische sie ihr einstiges Studium auf, sagt sie, andererseits wolle sie Neues erfahren. „Das ist einfach meine Art. Ich denke gern“, sagt die Seniorin. Dass viele Kurse mit jüngeren Studierenden gemischt stattfinden, stört sie nicht.

Musikwissenschaft und Kunstgeschichte sind beliebte Themengebiete

Gerade bei den Kursen nur für Senioren seien die Dozenten meist ehrenamtlich tätig, sagt Elisabeth Loeser von der Geschäftstelle des AWWK. Die Themenbereiche, die am meisten besucht werden, sind Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Geschichte, berichtet sie. Eine Teilnahmebescheinigung können sich die Besucher am Ende ihres Kurses abholen. Es gebe aber keine Prüfungen oder Scheine: „Die Weiterbildung beruht auf rein privatem Interesse.“

Brunhilde Schweizer ist motiviert. Für ihr Seminar liest sie regelmäßig Lexika der Philosophie. Die Dokumente zu Sokrates, die sie von der Dozentin per Mail erhielt, hat sie schon heruntergeladen. Die Seniorin hält das Angebot für „eine bemerkenswerte Kultureinrichtung für die ältere Generation“. Als der Unterricht vor Ort noch möglich war, habe sie auch theologische Veranstaltungen besucht, „um Neues über Bibelstellen zu erfahren.“ Da gab es auch noch einen regen Austausch mit den anderen Senioren und kleine Treffen vor oder nach dem Kurs.

Für dieses Semester ist Brunhilde Schweizer jedoch auch ausgerüstet: Sie ist Computer-affin und kann mit der Technik umgehen. Wenn sie neben dem Online-Studium die Zeit findet, lernt sie mit einer Bekannten über das Programm für Videochat „I-Face“ Russisch – mindestens eine Stunde in der Woche.