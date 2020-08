Aufgeflogener Schmuggel

79-jähriger schmuggelt 42 Kilo Kokain auf der Autobahn 7 bei Neu-Ulm

Beamte haben am Sonntagabend bei einer Verkehrskontrolle in Neu-Ulm einen 79-jährigen Fahrer festgenommen. Er hatte mehrere Pakete mit Kokain gefüllt in seinem Wagen versteckt.