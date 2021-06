81-Jährige stirbt nach Badeunfall in Immenstaad

Nach einem Badeunfall am Bodensee ist eine 81-Jährige gestorben. Die Seniorin sei von ihrem Grundstück in Immenstaad im Bodenseekreis ins hüfthohe Wasser gegangen, um zu baden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Tochter der Frau fand sie ungefähr eine viertel Stunde später leblos im Wasser treibend und brachte sie zusammen mit ihrem Mann an Land. Dort sei sie am Donnerstagabend reanimiert worden. Die 81-Jährige kam anschließend in eine Klinik, in der sie am Freitag starb. Wie es genau zu dem Badeunfall kam, war zunächst unklar.