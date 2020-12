Zu einem vollendeten Trickbetrug ist es am Mittwochmittag gegen 14 Uhr in Karlsruhe gekommen. Hierbei baute ein bislang Unbekannter zu einem 84-Jährigen ein Vertrauensverhältnis auf und brachte ihn um sein mitgeführtes Bargeld in Höhe von 30 Euro lautet es in der Pressemitteilung. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Ein 84-Jähriger wurde auf der Sophienstraße unmittelbar neben den Glascontainern an der Kreuzung Scheffelstraße von einem bislang unbekannten Täter aus dessen Fahrzeug angesprochen. Er winkte ihn zu sich und baute durch seine freundliche und familiäre Art ein Vertrauensverhältnis zu dem älteren Herrn auf.

Anschließend bot der Unbekannte dem älteren Mann unvermittelt eine Armbanduhr mit goldfarbener Umrandung zum Verkauf an. Als dieser ablehnte, schenkte er dem älteren Mann die Armbanduhr und fragte nach Geld, da sein Tank demnächst leer sei und er kein Geld dabeihabe. Davon ausgehend, dass ihm die Armbanduhr als eine Art Pfand dienen wird, holte der ältere Mann seine Geldbörse heraus und überreichte dem Unbekannten sein ganzes mitgeführtes Bargeld. Danach machte sich der Unbekannte über die Sophienstraße in unbekannte Richtung davon. Erst im Nachhinein stellte der ältere Mann fest, dass die Armbanduhr wertlos ist.

Der Geschädigte beschreibt den Unbekannten mit südländischem Erscheinungsbild als 40 bis 45 Jahre alten Mann, mit kräftiger Figur, kurzen grauen Haaren, ohne Bart und einem leichten italienischen Akzent, der aber nur gespielt sein könnte.

Des Weiteren soll der Unbekannte laut dem Geschädigten mit einem dunklen, zweitürigen Pkw älteren Fabrikats unterwegs gewesen sein.

Mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer (0721) 6663 611 in Verbindung zu setzen.