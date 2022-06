Wer seine Freizeit lieber in leeren Zügen genießt, findet am Ende der Strecke trotzdem ein paar lohnenswerte Ziele. Auch mit dem 9-Euro-Ticket muss man nicht unbedingt in die Ferne reisen.

Klar, man kann mit dem 9-Euro-Ticket durch ganz Deutschland fahren – muss man aber nicht. Denn auch bei uns im Südwesten gibt es eine Menge spannender Dinge zu entdecken. Ausflugsziele, die nicht jeder kennt und die vielleicht noch nicht ganz so überlaufen sind.

Vor der Haustür und in der Regel in maximal drei Stunden mit dem Nahverkehr zu erreichen sind die Ziele, die unser Redaktionsmitglied Sibylle Kranich zusammengetragen hat. Ausgangspunkt für alle Fahrten ist der Karlsruher Hauptbahnhof.

Mit der Solardraisine im Odenwald unterwegs

Die über 100 Jahre alte denkmalgeschützte Überwaldbahnstrecke zwischen Mörlenbach und Wald-Michelbach im Odenwald ist vor einigen Jahren zu neuem Leben erweckt worden: Seither befahren 26 Draisinen die rund zehn Kilometer lange Strecke. Die Fahrt führt durch einen besonders schönen Teil des Odenwalds, über vier Viadukte, durch zwei Tunnel und einen imposanten Steinbruch.

Keine Angst vor den Steigungen: Die Draisinen sind Hybrid-Fahrzeuge – ein mit Sonnenenergie angetriebener Elektromotor hilft beim Treten nach. Die einfache Fahrt dauert bei maximal 15 km/h eine gute Stunde. Infos: www.solardraisine-ueberwaldbahn.de

Anfahrt

Mit der S3 von Karlsruhe nach Heidelberg Hbf, Umstieg in die Regionalbahn 68 nach Frankfurt. Ausstieg in Weinheim (Bergstraße) Hauptbahnhof und von dort mit der RB 69 (Richtung Fürth) nach Mörlenbach. Von hier ist es nur noch ein kurzer Fußweg. Die Fahrt dauert im Nahverkehr 1 Stunde 48.

Märchenhaftes Bad Wimpfen

In der kleinen mittelalterlichen Stadt Bad Wimpfen bei Heilbronn sieht es aus wie im Märchenbuch. Als wären Frau Holle und Dornröschen persönlich hinter den rosenumrankten Mauern der Altstadthäuser zu Hause. Während ihr bekannteres Gegenstück Rothenburg ob der Tauber von Touristen überrannt wird, ist Bad Wimpfen am Neckar noch ein echter Geheimtipp.

Die schnuckelige und extrem gut erhaltene Mittelalterstadt mit einzigartigen Fachwerkhäusern und Sehenswürdigkeiten wie die Kaiserpfalz und der Blaue Turm hat viele spannende Stadtführungen für Groß und Klein im Angebot. Viele weitere Infos bietet die Website von Bad Wimpfen





Anfahrt

Zum Beispiel mit der S3 nach Wiesloch, dort mit dem Bus 799 nach Sinsheim und mit der S42 nach Bad Wimpfen. Der Weg kann aber auch über Heidelberg oder Heilbronn führen. Egal wie, muss man für die Anreise rund 2 Stunden 30 kalkulieren.

Auf der Spur der fabelhaften Drachen

Reptil mit Vogel und Raubtier gemischt ergibt Drachen - ob das stimmt, erklärt das Drachenmuseum in Lindenfels. Es geht der Entstehungsgeschichte des weltweiten Drachen-Mythos nach – zum Beispiel mit Fotos von drachenähnlichen Tieren oder Abgüssen eines Tyrannosaurus-Rex-Schädels und des Urvogels Achäopteryx.

Bilder, Skulpturen, Porzellan, Schmuck und Spielzeug illustrieren die Bedeutung der westlichen und östlichen Drachen. Kinder können sich in einer Höhle und per Video in die Welt der Drachen einführen lassen. Das Museum ist nur am Wochenende geöffnet. Infos: www.deutsches-drachenmuseum.de

Anfahrt

Von Karlsruhe über Mannheim, Heidelberg oder Schwetzingen nach Bensheim und mit dem Bus weiter nach Lindenfels. Die Fahrt dauert rund 2 Stunden 15.

Burgfeste Dilsberg

Hoch über dem Neckartal und dem Kraichgau ragt die Burg Dilsberg. Zur Ruine wurde sie 1822, als man beschloss – nachdem sie dem Land Baden 20 Jahre lang als Staatsgefängnis gedient hatte – den Grafenpalas, das Amtshaus, Teile der Mauer und die Vorburg zum Abriss freizugeben. Wenige Jahre später, 1895, wurde sie teilweise restauriert. Sehr schön ist auch ein Bummel durch die um die Burg angelegte mittelalterliche Burgfeste mit ihren netten Einkehrmöglichkeiten und kleinen Läden.

Anfahrt

Ab Heidelberg Hauptbahnhof mit der Bahn nach Neckargemünd, ab dort mit der Buslinie 753 in Richtung Neckargemünd, Haltestelle Dilsberg vor dem Tor. Die Fahrt dauert rund 1 Stunde 30.

Flug über den Schwarzwald

Die Hirschgrund Zipline Area ist in die Naturlandschaft des Kinzigtals eingebettet. Der Parcours mit sieben Bahnen führt auf einem Rundweg über Steilhänge und Täler, Hügel und Bäche. Die Ziplines sind untereinander durch Podeste und Pfade verbunden. Dabei hat jede Bahn ihren ganz eigenen Charakter: vom entspannten Dahingleiten der Kimmigbergbahn bis zum ultimativen Flug mit der Gründlebahn, die mit 570 Metern Länge und 83 Metern Höhe die längste Natur-Zipline Deutschlands ist.

Gut zu wissen: Man kann die Zipline nicht spontan besuchen, sondern muss sich vorher anmelden. Infos: www.hirschgrund-zipline.de

Anfahrt

Von Karlsruhe aus fährt die Bahn nach Hausach, dort muss man in den Bus nach Schiltach steigen. Vom Bahnhof Schiltach geht es nur noch zu Fuß weiter. Die Strecke ist rund 3,5 Kilometer lang. Die günstigste Anfahrt über Offenburg und Hausach dauert etwas mehr als 2 Stunden.

Wandern wie im Bilderbuch

Die Wutachschlucht ist eines der Naturhighlights im Schwarzwald und der größte Canyon Deutschlands. Viele unterschiedliche Touren in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen führen hindurch. In der 60 bis 170 Meter tiefen Schlucht geht es vorbei an rauschenden Wasserfällen, zerklüfteten Täler und abenteuerlichen Wildflüssen.

Der Klassiker schlechthin ist die 14 Kilometer lange Tageswanderung von der Schattenmühle zur Wutachmühle. Alle Touren und praktische Infos zur Anfahrt und eventuell auch Übernachtungsmöglichkeiten gibt es unter www.hochschwarzwald.de.

Anfahrt

Der Wanderbus Wutachschlucht verbindet von April bis Oktober die wichtigsten Start- und Zielpunkte für Wanderungen rund um die Wutachschlucht miteinander. Er startet ab Döggingen. Die Anreise dauert über Donaueschingen rund 3 Stunden.

Radeln wie die Fürsten

Die Kurfürsten zogen die Kutsche vor, um von der Winterresidenz in Schloss Mannheim zum Sommersitz in Schwetzingen zu kommen. Für heutige Pedalritter gibt es einen 20 Kilometer langen Radweg, der die beiden Schlösser verbindet.

Die Radtour beginnt in Mannheim, führt durch die Innenstadt-Quadrate zur Kurpfalzbrücke und auf dem Neckartal-Weg autofrei zur Zwischenstation Seckenheim. Dort auf den Rheintal-Weg. Vorbei bei an der Pferderennbahn geht es über die Alteichwaldsiedlung direkt zum Schwetzinger Schloss. Infos: www.schloss-schwetzingen.de

Anfahrt

Mit dem Regionalexpress oder der S9 vom Hauptbahnhof Karlsruhe nach Mannheim. Die Deutsche Bahn empfiehlt, sich über die Fahrradmitnahmemöglichkeit der jeweiligen Verbindung zu informieren. Die Fahrt nach Mannheim dauert rund eine Stunde.

Zur Ritterburg nach Frankreich

Die Burgruine Fleckenstein im Elsass ist der Inbegriff der Ritterburg schlechthin. Ein schönes Ziel für Wanderer, aber auch für Familien, deren Nachwuchs mal einen Tag Burgfräulein und Ritter spielen will.

Die in den riesigen Sandsteinfelsen gehauene Burg ist ein bedeutender Zeuge neunhundertjähriger europäischer Geschichte. Sie wurde im 12. Jahrhundert über den Wäldern der Vogesen und der Pfalz errichtet und war eine uneinnehmbare Zitadelle. Infos zu Öffnungszeiten und Aktivitäten gibt es (auch auf Deutsch) unter: www.fleckenstein.fr

Anfahrt:

Mit dem 9-Euro-Ticket darf der Zug ins französische Wissembourg benutzt werden. Von dort fährt freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen ein Pendelverkehr auf die Fleckenstein.

Schwimmend durch Basel

Das Schwimmen im Rhein ist im Sommer der Basler Volkssport Nummer 1. Am besten schwimmt es sich ab dem Museum Tinguely. Von dort kann man sich zwei Kilometer rheinabwärts treiben lassen. Die Kleider hält dabei der bunte Wickelfisch trocken – ein Schwimmsack in der Form eines Fischs. Infos und eine Badekarte gibt es unter basel.com unter der Rubrik Freizeit und Ausflüge.

Anfahrt:

Mit dem 9-Euro-Ticket geht es bis zum Badischen Bahnhof in Basel. Die Fahrt im Regionalexpress ohne Umstiege dauert rund 2 Stunden und 20 Minuten.