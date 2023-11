Die bisherige Generalsekretärin Isabell Huber bestätigte am Samstag, dass sie abtreten werde. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken aus Tauberbischofsheim soll neue Generalsekretärin der Südwest-CDU werden.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken aus Tauberbischofsheim soll neue Generalsekretärin der Südwest-CDU werden. Parteikreise bestätigten am Samstag einen entsprechenden Bericht der „Badischen Neuesten Nachrichten“ und der „Südwest Presse“.

Manuel Hagel, der neuer Landesvorsitzender werden soll, teilte dem Landesvorstand am Freitagabend demnach mit, dass er die CDU-Bundestagsabgeordnete Warken dem Parteitag am Samstag in Reutlingen vorschlagen werde.

Isabell Huber tritt ab

Die bisherige Generalsekretärin Isabell Huber bestätigte am Samstag in ihrer Rede, dass sie abtreten werde. Die Juristin und Rechtsanwältin Warken (44) ist parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion. Hagel und Warken kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in der Jungen Union.