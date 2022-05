Abgetrennter Pferdekopf an einem Wanderweg im Schwarzwald entdeckt

In Seelbach im Ortenaukreis ermittelt die Polizei aktuell wegen eines abgetrennten Pferdekopfes. Kurios: Es ist wohl nicht der erste Fund eines Tierschädels an dieser Stelle.

Ein Spaziergänger hat einen abgetrennten Pferdekopf an einem Wanderweg in Seelbach im Ortenaukreis entdeckt.

„Wir haben momentan keinen Hinweis auf Tierschändung“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. „Auch der Besitzer des Tieres hat sich noch nicht bei uns gemeldet.“

Wer den Schädel an dem beliebten Wanderweg ablegte, war nach dem Fund am Donnerstag zunächst unklar. Auch über das Motiv rätseln die Ermittler. Schon vor einigen Wochen soll an der gleichen Stelle der Kopf eines Rindes gelegen haben.

Die Polizei bitte mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Schädelfund geben können, sich unter der Telefonnummer (0 7 81) 21 22 00 zu melden.