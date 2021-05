Abi-Fahrt, Abi-Feier – alles futsch

Ein Abiturient berichtet vom Corona-Ausnahmezustand: Der steinige Weg zum Abitur 2021

Wer jetzt in die Abitur-Prüfungen startet, hat ein Schuljahr der Extreme hinter sich. Wie fühlt sich das an? Mit welchen Gefühlen geht man in die Prüfungen und in die letzte Phase eines Schülerlebens? BNN-Mitarbeiter Florian Ertl berichtet von seinen Erfahrungen.