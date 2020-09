Fahrzeuge weitergeleitet

Abstriche bei 55.000 Menschen auf der A5-Teststelle Neuenburg - Andrang zum Ferienende

Vor allem wer aus Nicht-Risikogebieten kam, musste am Wochenende an der Teststelle in Neuenburg weiterfahren. Zu groß war der Andrang von Reisenden, die einen Coronavirus-Test machen lassen wollten. Um den Verkehr nicht zum Erliegen zu bringen, wurden die Autofahrer teils weitergeschickt.