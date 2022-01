Abzocke bei Sex-Treffen in Ettenheim

Eine Gruppe aus Frauen und Männern hat in unterschiedlicher Konstellation ab November 2021 mehrere Männer bei Sex-Treffen um ihr Geld gebracht. Angaben der Polizei zufolge hatten mehrere Frauen auf einer Webseite Anzeigen für Sexarbeit online gestellt.

Bei den vereinbarten Treffen wurde den Opfern unter Drohungen und Gewaltanwendung das Geld aus der Tasche gezogen. Zum vereinbarten Akt kam es in keinem der Fälle.

Erste Machenschaften bereits im November

Die erste bekannte Tat ereignete sich am Ende November. Nach der Übergabe des Geldes an einem Skaterpark in Ettenheim, wurde einem 27-jährigen Opfer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der verletzte Mann verfolgte die Angreiferin bis zu einem Auto. Dort schlug ihn ein Komplize ins Gesicht, während ihn eine andere Mittäterin mit einem Küchenmesser bedrohte. Die Gruppe flüchtete im Anschluss mit dem erbeuteten Geld.

Weitere Täuschungen ereigneten sich im Bereich Emmendingen. Dort kam es im Dezember und Januar zu drei weiteren Treffen an einer Schule in der Neubronnstraße. Die Tatverdächtigen erbeuteten jeweils mehrere Hundert Euro. Auch bei diesen Begegnungen kam Pfefferspray zum Einsatz.

Die Ermittlungen laufen

Nach Ermittlungen der Beamten gelang es den Betrügern auf die Schliche zu kommen. Es handelt sich um vier Männer und sechs Frauen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren. Allesamt stammen aus dem südlichen Ortenaukreis und dem Raum Emmendingen.

Die Ermittlungen wegen der Taten der schweren räuberischen Erpressung dauern weiterhin an. Die Polizei bittet daher Zeugen oder Geschädigte sich beim Polizeipräsidium Offenburg unter der Telefonnummer (07 81) 21 28 20 zu melden.