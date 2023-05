Acht Personen verletzen sich bei Verkehrsunfall nahe Altensteig

Ein 19-jähriger Mann kam von der Straße ab und lenkte so sehr gegen, dass er auf die Gegenfahrbahn geriet. In den Unfall waren mehrere Pkws und Motorräder verwickelt.

Bei einem Verkehrsunfall nahe Altensteig (Landkreis Calw) sind am Donnerstagnachmittag acht Menschen verletzt worden. Ein 19-Jahre alter Mann war mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Da er daraufhin zu stark zurücklenkte, geriet er in den Gegenverkehr und streifte mit seinem Fahrzeug einen entgegenkommenden Wagen. Anschließend stieß sein Auto mit zwei Motorrädern zusammen.

Der 47-jährige Fahrer eines Motorrads wurde schwer verletzt, der 48-Jährige auf dem anderen Motorrad und dessen Mitfahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Eines der Unfallautos blieb jedoch quer auf der Straße stehen, so dass noch zwei weitere Biker im Alter von 20 und 44 Jahren mit ihren Maschinen gegen den Wagen prallten und schwer verletzt wurden.

Die Insassen des quer stehenden Autos erlitten leichte Verletzungen. Alle acht Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, dabei kamen auch zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz.