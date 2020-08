AfD-Fraktionschef Gögel aus dem Enzkreis: „Wir haben eine solide Substanz an Wählern“

Nein, wir haben eine solide Substanz an Wählern. Menschen, die bis heute AfD wählen, kann man so schnell nicht erschrecken. Die sind leidensfähig. Aber manche öffentlichen Aussagen hemmen die Entwicklung der Partei im bürgerlichen Lager. Es gibt Mitglieder, die mit fundamentalen Vorstellungen in Kauf nehmen, dass wir uns in einer Fünf-Prozent-Blase bewegen. So kann man keine politischen Ziele erreichen.