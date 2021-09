400 Mitglieder vor Ort

AfD-Parteitag in Stuttgart geprägt von Zwist zwischen Vorstand und Basis

Der Austausch der AfD auf ihrem Landesparteitag in Stuttgart war geprägt von Uneinigkeiten. Zum Parteitag kamen am Samstag rund 400 AfD-Mitglieder in die Messe Stuttgart.