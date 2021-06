75 Schlagzeilen - Das Jahr 1991

Im Affentempo durch den Kraichgau: Wie es zur Schnellbahnstrecke Mannheim – Karlsruhe kam

In 35 Minuten mit dem Zug von Mannheim nach Stuttgart? Zu Beginn der 70er eine kühne Vision. Zugmaterial und Bahntrassen waren für ein Durchschnittstempo von über 200 Kilometern nicht ausgelegt. Die Neubaustrecke rückte in den Fokus und ging 1991 in Betrieb.