Es ist 3.14 Uhr Ortszeit in Kabul. „Ich kann nicht schlafen“, sagt Samim Jabari am Telefon. „Ich will nicht schlafen. Ich träume, wie die Taliban das Haus meiner Familie stürmen.“ Der afghanische TV-Reporter hat sechs Jahre lang für die Bundeswehr gearbeitet – bis zum Abzug der deutschen Truppen.

Mit dem Camp Marmal in Masar-e-Scharif gab die Bundeswehr in Afghanistan auch ihr größtes Feldlager auf. Jabari konnte sich von dort aus mit einem Nachtflug nach Kabul retten, bevor die Terroristen eintrafen. Seine Frau, sein sieben Monate alter Sohn, seine dreijährige Tochter und seine Eltern sind noch in der Stadt.

Jabari gehört zu denen, die nach fast 20 Jahren Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan übrig geblieben sind. Nach dem Abzug deutscher Soldaten im Juni kamen 1.700 Afghanen nach Deutschland – frühere Mitarbeiter und ihre Angehörigen. Auch ein 27 Tonnen schwerer Gedenkstein und 22.500 Liter Bier, Wein und Sekt wurden nach Deutschland geflogen. Jabari musste bleiben.