Seuche erreicht Baden-Württemberg

Afrikanische Schweinepest im Landkreis Emmendingen ausgebrochen

Es war nur eine Frage der Zeit: Nachdem es 2019 die ersten kranken Wildschweine in Deutschland gab, ist die Afrikanische Schweinepest jetzt auch in Baden-Württemberg angekommen. Die Seuche ist in einem Betrieb im Landkreis Emmendingen ausgebrochen.