Agentur: Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg steigt leicht an

Die Agentur für Arbeit teilte mit, dass in Baden-Württemberg die Zahl der Arbeitslosen im Februar um 0,2 Prozent angestiegen ist.

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist erneut gestiegen. Im Februar waren im Land 268.566 Menschen arbeitslos gemeldet – 487 oder 0,2 Prozent mehr als im Januar, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

In Baden-Württemberg gibt es elf Prozent mehr Arbeitslose als noch vor einem Jahr

Die Arbeitslosenquote verharrte bei 4,2 Prozent. Im Vergleich zum Februar 2023 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 11,0 Prozent. Damals hatte die Agentur 241.912 Arbeitslose erfasst. Die Quote hatte bei 3,8 Prozent gelegen. Der Stichtag für die aktuellen Zahlen war nach Angaben der Arbeitsagentur der 14. Februar.