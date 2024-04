Agentur: Keine Frühjahrsbelebung am Südwest-Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg stagniert. Im April lag die Zahl der Arbeitslosen bei 264.767. Das waren 529 oder 0,2 Prozent weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 4,2 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit liegt deutlich über dem Niveau des Vorjahres

Im April ist der Agentur zufolge sonst ein stärkerer Rückgang üblich. Die Arbeitslosigkeit lag zudem deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Im April 2023 hatten 240.470 Menschen im Land keine Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote lag damals bei 3,8 Prozent.

Bereits im März war der Rückgang der Arbeitslosigkeit nur etwa halb so hoch ausgefallen wie sonst üblich. Als Grund für die geringe Frühjahrsbelebung nennt die Regionaldirektion unter anderem die schwache Konjunktur. Trotz der geringen Dynamik sei die Arbeitsmarktlage insgesamt aber weiterhin relativ stabil. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Daten zurück, die bis zum 15. April vorlagen.