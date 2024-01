Bilanz der Meldestelle

Aliens oder Allerlei? Die Mannheimer UFO-Detektive gehen Hunderten Hinweisen nach

Seit Corona melden immer mehr Menschen seltsame Beobachtungen am Himmel. Unwissenheit, Verschwörungstheorien und der UFO-Hype in den USA heizen die Spekulationen an, so die Mannheimer UFO-Detektive.