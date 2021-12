in Gewahrsam genommen

Alkoholisierte Frau in Mannheim: Zwei Körperverletzungen innerhalb einer Stunde

Eine Alkoholisierte Frau greift willkürlich eine Frau im IC an. Die Frau wird Festgenommen und am gleichen Tag wieder freigelassen. Unmittelbar danach greift sie wieder jemandem am Bahnhof an. Die Polizei nimmt sie in Haft.