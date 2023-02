Ein 21-Jähriger ist am Freitagmorgen betrunken gegen ein parkendes Wohnmobil gefahren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen gegen 00.10 Uhr in der Straße „Im Seitzental“ von Neubulach kommend in Richtung Talmühle unterwegs gewesen. Dabei fuhr er gegen ein parkendes Wohnmobil, teilte die Polizei mit.

Ein Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Der 21-Jährige musste eine Blutabnahme und seinen Führerschein abgeben.

Der entstandene Sachschaden ist noch unklar.