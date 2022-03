Alkoholisierter Mann verletzt Passanten in Offenburg

Nachdem ein alkoholisierter 32-Jähriger in Offenburg an ein Auto urinierte, ist er von einem Passanten angesprochen worden. Der betrunkene Mann wurde handgreiflich und verletzte ihn und einen weiteren Passanten.

Ein 32-Jähriger sorgte am Donnerstagabend in Offenburg gleich mehrmals für Unruhe. Zunächst erhielt er gegen 23 Uhr einen Platzverweis in einer Unterkunft in der Franz-Volk-Straße, dem er auch nachkam. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zuvor mit den Bewohnern in Streit geraten.

Nur 45 Minuten später fiel der Mann in der Hauptstraße auf, als er zu Fuß aus Richtung Bahnhof kommend an einer Gaststätte an ein Auto urinierte. Von einem Zeugen darauf angesprochen, kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung, in deren Verlauf der 32-Jährige auch einen Stein und ein Werbeschild zu Hilfe genommen haben soll.

Auch ein weiterer Zeuge soll durch die Taten am Arm getroffen und verletzt worden sein. Der Tatverdächtige wurde durch die alarmierten Streifen des Offenburger Reviers, die durch die Bundespolizei unterstützt wurden, in der Nähe angetroffen. Der mit etwa 1,5 Promille alkoholisierte 32-Jä wies ebenfalls verschiedene Verletzungen auf und sieht nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.