Sommerrätsel 2020 Teil 5

Alle Ämter doppelt besetzt: Welcher Ort war sehr lange unter zwei Staaten aufgeteilt?

Um „Rekorde und Kuriositäten“ dreht sich alles beim BNN-Sommerrätsel 2020. In unserer fünften Folge geht es um eine Stadt, die lange Zeit unter einer kuriosen Doppelstaatlichkeit lebte. Die Lösung und die Gewinner der Verlosung verraten wir am nächsten Samstag, das nächste Rätsel erscheint am kommenden Montag.