Was verändert sich im Gehirn? Welche Auswirkungen hat das? Wie können Angehörige damit umgehen? In einem Glossar zum Thema Alzheimer/Demenz fassen wir die wichtigsten Begriffe zusammen.

Demenz: Die Krankheit ist mehr als eine Gedächtnisstörung. Vieles wird zunehmend beeinträchtigt, die Aufmerksamkeit, die Sprache, Auffassungs- und Denkvermögen sowie Orientierung.

90 Prozent der Demenzerkrankungen sind unumkehrbar, irreversibel. Unter diesen wiederum ist die Alzheimer-Krankheit mit etwa 60 bis 65 Prozent die häufigste Demenzform. 15 bis 20 Prozent sind vaskuläre (gefäßbedingte) Demenzen, bei etwa 15 Prozent liegt eine Kombination beider Demenzformen vor. Dann gibt es noch die Lewy-Körperchen Demenz und die Frontotemporale Demenz.

Krankheitsstadien: Demenz bezeichnet den Zustand, in dem ein Mensch wegen Hirnleistungsstörungen auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Davor kommt es zur leichten Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit, bei der auch schon Hirnleistungsstörungen auftreten, aber noch keine Hilfebedürftigkeit im Alltag. Diese Begriffe bezeichnen zwei aufeinander folgende Krankheitsstadien. Alzheimer, vaskulär, Lewy-Körperchen oder Frontotemporal sind die Namen der jeweiligen Krankheit.

Alzheimer ist noch keine Demenz: Betroffene kommen alleine im Alltag zurecht

Alzheimer-Krankheit: Das ist eine degenerative Erkrankung des Gehirns, in deren Verlauf Nervenzellen des Gehirns zerstört werden. Charakteristisch ist ihr schleichender, nahezu unmerklicher Beginn. Anfangs treten leichte Gedächtnislücken und Stimmungsschwankungen auf, die Lern- und Reaktionsfähigkeit nimmt ab. Hinzu kommen erste Wortfindungsstörungen. Dieses Stadium ist noch keine Demenz, das heißt, die Menschen kommen alleine im Alltag zurecht.

Auswirkungen: Menschen mit Demenz benutzen falsche Wörter für Begriffe oder die Ausdrucksfähigkeit verarmt oder sie können ihren Gedanken nicht mehr zu Ende bringen. In diesem Stadium nehmen sie die Veränderungen wahr, und das stresst sie sehr. Im weiteren Krankheitsverlauf werden die Symptome auch für Unbeteiligte unübersehbar, spätestens jetzt sollten Beruf und Autofahren aufgegeben werden. Bei alltäglichen Tätigkeiten wie Körperpflege, Toilettengang oder Essen und Trinken sind die Betroffenen zunehmend auf die Unterstützung anderer angewiesen. Das Gedächtnis ist in diesem Stadium hochgradig gestört, nahe Verwandte können nicht mehr namentlich benannt werden, die Sprache wird undeutlich und inhaltsleer. Im Spätstadium sind Menschen mit Demenz vollkommen auf Pflege und Betreuung durch andere Personen angewiesen.

Typische Abfolge von Veränderungen im Gehirn

Ursachen: Die Entstehung der Alzheimer-Krankheit ist inzwischen gut bekannt, wenngleich die letzten Ursachen immer noch nicht vollständig aufgeklärt sind. Bekannt ist eine typische Abfolge von Veränderungen im Gehirn, die bei Menschen mit Alzheimer-Demenz auftreten. So kommt es bei der Alzheimer-Krankheit zu Eiweißablagerungen im Gehirn (Amyloid, Tau-Protein), was zu einem Absterben von Nervenzellen und der Zerstörung ihrer Verbindung untereinander führt. Je älter die Menschen werden, umso größer ist bei ihnen das Risiko, dass diese Veränderungen angestoßen werden. Bei unter 70-Jährigen haben weniger als drei Prozent eine Alzheimer-Demenz, ab 90 Jahren ist jede dritte Person betroffen.

Risikofaktoren: Das Risiko, an Alzheimer-Demenz zu erkranken, sinkt durch körperliche Aktivität und ausgewogene Ernährung, geistige Aktivität und soziale Teilhabe. Ein erhöhtes Risiko entsteht durch Übergewicht, Bluthochdruck, Rauchen, übermäßigen Alkoholkonsum, Diabetes und Depression.

Nach ersten Kurztests sollte der Hausarzt zum Facharzt überweisen

Diagnose: Es ist sinnvoll, eine Alzheimer-Krankheit möglichst frühzeitig zu diagnostizieren. Treten Gedächtnislücken regelmäßig auf und kommen weitere Merkmale wie Sprach- oder Orientierungsschwierigkeiten hinzu, sollte zur Abklärung eine Ärztin oder Arzt aufgesucht werden. Es ist nicht immer leicht, Betroffene zu einem Arztbesuch zu bewegen, es ist aber wichtig, den Verdacht auf Demenz nicht zu verdrängen. Der Hausarzt, die Hausärztin sollte nach ersten Kurztests und Blutuntersuchungen an einen Facharzt überweisen.

Behandlung: Für die meisten Demenzformen gibt es derzeit noch keine Therapie, die den Prozess aufhält oder zu einer Heilung führt. Das Hauptziel der Behandlung liegt darin, Symptome zu mildern und die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen zu verbessern. Es gibt Medikamente, die die Gedächtnisleistung verbessern, das Fortschreiten der Symptome hinauszögern und lindern können. Daneben sind aber auch nicht-medikamentöse Behandlungsformen wichtig, etwa Psychotherapie, Musik- und Kunsttherapie, Bewegungsübungen.

Umgang mit Demenz: Im Anfangsstadium der Demenz können sich die Betroffenen selbst mitteilen, sie sind nur vergesslich. Notizzettel oder Schilder an Türen können helfen, das Erinnerungsvermögen zu stützen. Mit der Zeit verlieren sie das Wissen darüber, was solche Hinweise bedeuten, später auch, was sie im Leben gemacht haben und wer sie oder vertraute Personen sind. Das macht es schwierig im Umgang mit ihnen.

Angehörige sollten das Verhalten des Demenz-Kranken nicht persönlich nehmen

Tipps für Angehörige: Das Verhalten der Demenz-Kranken nicht persönlich nehmen, etwa wenn die Person Ihren Namen vergisst oder Sie gar nicht mehr erkennt. Logische Erklärungen verstehen die Betroffenen dann nicht mehr. Es ist nicht zielführend, mit ihnen über die Vergesslichkeit zu streiten oder zu diskutieren. Der Demenzkranke ist mehr und mehr von der Wirklichkeit überfordert, einfache Gegenstände wie Gabel oder Zahnbürste verlieren ihren Sinn.

Verändertes Verhalten: Neben den geistigen Leistungsstörungen kommen im Verlauf der Zeit noch Verhaltensstörungen dazu: Depression, Antriebsminderung oder Unruhe, Fehlwahrnehmungen und Wahnvorstellungen: Viele Menschen mit Demenz vereinsamen innerlich, auch weil sie sich aus Überforderung und Angst zurückziehen und weil sie die Namen vertrauter Menschen nicht mehr wissen. Sie fragen immer wieder dieselbe Frage, können nicht mehr Autofahren, verlegen Schlüssel, finden Bargeld nicht mehr. Manchmal reagieren sie auch verbal oder körperlich aggressiv. Die Antriebsminderung oder auch die Unruhe können zu großen Problemen führen. Diese Verhaltensweisen sind neurologisch begründete Symptome, das heißt, man kann sie nicht einfach durch gutes Zureden verändern.