Mehrere hörbare Explosionen in den frühen Donnerstagstunden sind auf eine Geldautomatensprengung in der Hauptstraße in Schwanau zurückzuführen. Die Polizei teilte mit, dass Zeugen gegen 3.20 Uhr Explosionsgeräusche hörten und vier maskierte Personen sahen, wie diese in einem schwarzen Audi RS7 von einem dortigen Lebensmittelmarkt mit hoher Geschwindigkeit davonfuhren.

Die verdächtigen Personen oder des Fluchtfahrzeugs konnte die Polizei nicht antreffen. Über die Höhe der Beute könne derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Der Sachschaden am Gebäude dürfte nach Angaben der Polizei im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Zurückliegend standen Geldautomatensprengungen auch in Verbindung mit Scheunen- und Garagenaufbrüchen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet mögliche Geschädigte, aber auch Zeugen, sich unter der Telefonnummer (07 81) 21 28 20 zu melden.