Hauptbahnhof

Als sich die Türen eines Zuges in Mannheim schließen, bleiben Kinder am Bahnsteig zurück

Allein am Bahnsteig finden sich eine Fünfjährige und ihr ein Jahr alter Bruder wieder. Die Mutter ist in Mannheim nur kurz in den Zug gestiegen, um sich zu verabschieden. Dann schließen sich die Türen.